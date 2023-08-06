Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Sempat Ribut dengan Baim Wong, Ngaku hanya Salah Komunikasi

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |16:34 WIB
Nikita Mirzani Sempat Ribut dengan Baim Wong, Ngaku hanya Salah Komunikasi
Nikita Mirzani dan Baim Wong. (Foto: instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Nikita Mirzani mengungkapkan alasan dirinya memilih berdamai dengan Baim Wong. Pasalnya, keduanya sempat bersitegang pada tahun 2020 lalu.

Diketahui kedekatan Nikita Mirzani dan Baim Wong, setelah keduanya terlibat di proyek film yang sama. Di mana, Nikita Mirzani sebagai produser eksekutif dan Baim Wong sebagai salah satu pemain.

Ibunda Loly itu mengatakan jika dirinya dan suami Paula Verhoeven itu telah berbaikan sejak lama, hanya saja kala itu belum ada kesempatan bertemu langsung.

"Kalau sama Baim, gue sudah baikan dari lama. Cuma belum pernah ketemu,” kata Nikita Mirzani di Senayan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Nikita Mirzani

Dia mengaku sempat beberapa kali dihubungi Baim Wong untuk bertemu. Sayangnya, karena ada kesibukan membuatnya baru bisa kembali bertemu lewat project film.

"Baim beberapa kali WhatsApp mau ke rumah, cuma gue lagi seringnya traveling. Nah, baru ketemu di film ini," kata Nikita Mirzani.

Nikita Mirzani menyebut permasalahan dengan Baim Wong pada 2020 itu hanya sebatas kesalahan komunikasi saja.

"Gue sama Baim memang enggak pernah punya masalah. Sebetulnya, ini hanya miskomunikasi antara pegawai gue dulu sama Baim. Gue orang yang setia kawan, gue akan bela yang benar,” paparnya.

Halaman:
1 2
