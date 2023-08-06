Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

4 Aktor India Pernah Adu Akting dengan Bintang Hollywood, Nomor 1 Lawan Main Vin Diesel

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |04:30 WIB
4 Aktor India Pernah Adu Akting dengan Bintang Hollywood, Nomor 1 Lawan Main Vin Diesel
Deepika Padukone, salah satu artis India yang beradu akting dengan bintang film hollywood. (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis ternama asal India banyak bertebaran, namun dari sekian banyak terdapat empat bintang film Negeri Bombay ini bisa beradu akting dengan bintang hollywood, dari Keanu Reeves hingga Vin Diesel.

Bicara dunia entertainment, India bukan hanya berbicara sebatas lagu saja. Pasalnya, India juga dikenal dengan industri perfilman yang sudah mendunia.

Memiliki wajah cantik dan ganteng, tidak sulit buat artis India bisa go internasional. Bahkan, banyak produser hingga produksi film layar lebar Hollywood yang kepincut dengan akting yang dilakukan para artis India tersebut.

Nah, berikut ini ada empat artis berdarah India yang beruntung bisa beradu akting dengan bintang film ternama Hollywood dilansir dari beragam sumber, Minggu (6/8/2023):

4. Aishwarya Rai

Artis India yang satu ini tentu tidak asing lagi, dialah Aishwarya Rai. Pemenang kontes Miss World 1994 ini bukan sebatas memiliki kecantikan, namun bakat beraktingnya juga terbilang luar biasa. Tak ayal, dunia perfilman kepincut untuk menggaetnya.

Aishwarya Rai

Setelah sukses di bermain di film yang ada di negaranya, Aishwarya Rai dilirik sejumlah produksi film Hollywood, mulai dari film The Mistress of Spices, Provoked, The Last Legion dan The Pink Panther 2.

3. Priyanka Chopra

Berikutnya datang dari Priyanka Chopra. Eks Miss World 2000 ini sejak awal debut di dunia akting di India, membuat produser hingga produksi Hollywood kepincut menggaetnya.

Priyanka Chopra

Salah satu yang tidak akan dilupakan masyarakat dunia, ketika dirinya terlibat di film The Matrix. Di film itu, Priyanka Chopra harus beradu akting dengan Keanu Reeves.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
