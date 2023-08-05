Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bima S dalam Episode Sacred Forest, Minggu 6 Agustus 2023 hanya di MNCTV

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |09:30 WIB
Bima S dalam Episode Sacred Forest, Minggu 6 Agustus 2023 hanya di MNCTV
Bima Satria Garuda episode Sacred Forest, Minggu 6 Agustus 2023 di MNCTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Hari Minggu kegiatan apa yang paling seru? Tentunya, berkumpul bersama teman dan keluarga sambil menyaksikan serial animasi BIMA S pukul 11.00 WIB di MNCTV. Animasi Super hero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

BIMA S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, BIMA S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik.

Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial BIMA S ini, simak bocoran episode minggu ini.

Bima Satria Garuda episode Sacred Forest Minggu 6 Agustus 2023 di MNCTV. (Foto: MNC Media)

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
