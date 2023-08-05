Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perseteruan Dinar Candy dan Pamela Safitri Makin Panas, Singgung UU ITE

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |10:44 WIB
Perseteruan Dinar Candy dan Pamela Safitri Makin Panas, Singgung UU ITE
Perseteruan Dinar Candy dan Pamela Safitri memanas, bawa-bawa UU ITE. (Foto: Instagram/@dinar_candy)
A
A
A

 

JAKARTA - Perseteruan Disc Jockey (DJ) Dinar Candy dan pedangdut Pamela Safitri terlihat makin memanas. Keduanya saling hina dan sindir di media sosial.

Terbaru, Dinar Candy tak terima dikatai cebol oleh Pamela Safitri. Dia kemudian menyinggung soal settingan dan UU ITE.

Lantas, apakah Dinar Candy akan melaporkan Pamela Safitri karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap UU ITE? Ternyata perempuan berdarah Sunda itu tidak berpikir sampai ke sana sebagaimana yang disarankan netizen kepadanya.

Ya, menjawab Direct Message dari penggemarnya yang menanyakan perseteruannya dengan Pamela Safitri setingan atau bukan, Dinar Candy lantas menegaskan jika hal itu tidak direkayasa. Namun, Dinar tak mau melaporkan rivalnya ke polisi.

Perseteruan Dinar Candy dan Pamela Safitri makin panas. (Foto: Instagram/@dinar_candy)

"Kalau emang dia kena ITE posting foto dan video tanpa izin sampai ngatain aku cebol, aku gak mau laporin ke polisi," ujar Dinar Candy dikutip dari Instagram miliknya, Sabtu (5/8/2023).

Alih-alih dibawa ke jalur hukum, perempuan 30 tahun itu bersikukuh ingin menyelesaikannya di atas ring untuk adu jotos dengan Pamela Safitri.

"Temuin aja, adu jotos maunya! Gimana mau gak," tegas Dinar Candy.

Halaman:
1 2
