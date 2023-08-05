Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Putri Ariani Bakal Nyanyi di Istana Negara saat 17 Agustus, Diundang Langsung Presiden Jokowi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |13:12 WIB
Putri Ariani Bakal Nyanyi di Istana Negara saat 17 Agustus, Diundang Langsung Presiden Jokowi
Putri Ariani bakal tampil di Istana Negara 17 Agustus nanti, diundang Presiden Jokowi. (Foto: Instagram/@arianinimasputri)
JAKARTA - Penyanyi Putri Ariani akan tampil bernyanyi dalam rangka memperingati Hari Ultah Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-78 di Istana Negara, Jakarta, 17 Agustus nanti.

Peserta America’s Got Talent itu mengaku mendapat undangan dari presiden RI Joko Widodo untuk tampil di Istana Negara.

“Insya Allah Jadi (diundang Presiden Jokowi),” kata Putri Ariani di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (4/8/2023). 

Namun, pelantun Loneliness itu enggan membocorkan lagu apa yang akan dinyanyikan saat upacara kemerdekaan 17 Agustus nanti. “Kalau ini rahasia dong (lagu apa),” ujar Putri Ariani.

