Kelakuan Pinkan Mambo Dibongkar Netizen, Sebut Telantarkan Anak Tanpa Makanan

JAKARTA - Pinkan Mambo menjadi perbincangan hangat publik setelah putrinya, MA mengalami pelecehan seksual. Mirisnya, aksi bejat itu dilakukan oleh suami kedua sang penyanyi, Steve Wantania.

Seiring bergulirnya isu tersebut, warganet yang merasa mengenal Pinkan, mulai membongkar tabiat sang penyanyi. Hal itu bermula ketika Melaney Ricardo memberikan tips menjadi ibu yang baik lewat akun TikTok pribadinya.

Unggahan sang presenter kemudian diunggah ulang akun gosip @lambegosiip di Instagram, Jumat (4/8/2023).

Dalam videonya, Melanet menegaskan bahwa menjadi ibu bukanlah hal yang mudah. Dia meminta para ibu untuk lebih protektif kepada anak-anak mereka.

Hal itu, menurut Melaney Ricardo, perlu dilakukan demi menjaga buah hati dari bentuk kejahatan yang ada di sekitarnya. "Waspada bukan sebatas dari orang luar saja, tapi justru juga dari lingkaran terdekat," imbuhnya.

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet, salah satunya akun @sim.a*di.n**da. Dalam komentarnya, akun itu mengatakan, mengenal Pinkan Mambo saat masih menghuni apartemen di kawasan Tangerang, pada 2016.

"Mbak ini, kebetulan unitnya berdeketan sama unitku. Sekitar jam 10/11 siang, MA (putri Pinkan Mambo) mengetuk pintu unitku dan pinjam uang karena dia dan adik-adiknya kelaparan," ujar akun tersebut.