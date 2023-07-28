Jangan Lewatkan Pesta Oke RCTI34 di Bekasi, Ada Arbani Yasiz hingga Ranty Maria

JAKARTA - Jelang perayaan HUT RCTI ke-34, akan ada serangkaian acara menarik yang akan digelar mulai akhir pekan ini. Pesta Oke RCTI34 menjadi salah satu acara yang sayang untuk dilewatkan.

Dalam acara ini, akan ada meet and greet bersama para bintang sinetron Mahligai untuk Cinta, dari Arbani Yasiz, Ranty Maria, hingga Rendy Septino. Ada pula panggung musik, deretan games seru, hingga lomba menghias tumpeng.

Jika beruntung, Anda juga bisa mendapatkan ragam doorprize menarik. Pesta Oke RCTI34 akan digelar di Jalan Nongin, Selang Bojong, Wanasari, Cibitung, Bekasi, pada 29 Juli 2023, pukul 14.30 WIB. Acara ini gratis dan tidak memungut biaya apapun.

Karena itu, pemirsa di kawasan Jabodetabek bisa terus menonton program-program terbaik RCTI melalui kanal digital 28 UHF. Jika ada gangguan pada siaran digital, Anda bisa melakukan scan ulang Set Top Box.

Lalu, pastikan sambungan kabel Set Top Box dan kabel antena terpasang dengan baik dan arah antena dalam posisi benar. Jika langkah di atas tidak berhasil, Anda bisa menghubungi layanan solusi TV digital lewat Whatsapp 0856-9003-900.*

(SIS)