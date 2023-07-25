Bukan Lagi Raja Tawuran, Natta Eko Stevanus Kini Jadi Konten Kreator Berpenghasilan Miliaran

JAKARTA - Sering mengikuti pemberitaan terkait tawuran antar pelajar? Tentu kalian tidak asing dengan nama Katak Bhizer.

Ya, pemuda yang memiliki nama asli Natta Eko Stevanus tersebut sempat dikenal sebagai Raja Tawuran ketika dirinya masih duduk di bangku sekolah. Saking terkenalnya, Katak Bhizer sampai pernah diundang di beberapa podcast milik artis, sebut saja Deddy Corbuzier, Atta Halilintar, hingga Azriel Hermansyah.

Namun, berbeda dengan saat ini, kehidupan dari pemilik akun Instagram @katakstvns.70 tersebut diketahui telah berubah 180 derajat. Tak ada lagi kehidupan kelam penuh perkelahian yang dirasakan oleh Katak Bhizer. Sebab, saat ini yang ada hanyalah kehidupan indahnya bersama keluarga dan bergelimang kemewahan.

Di usianya yang baru 26 tahun, Katak Bhizer diketahui sudah memiliki sejumlah aset miliaran rupiah. Sebut saja rumah seharga Rp5 miliar, mobil sport Ft86 hingga motor Harley Davidson Sportster 1200.

Kehidupan Katak Bhizer yang dahulu banyak diremehkan orang lantaran terkenal gegara jalur kriminal, kini telah berubah total. Ia bahkan mulai dikenal sebagai seorang konten kreator yang sukses, hingga mampu meraup pundi-pundi rupiah mencapai miliaran.

Katak Bhizer sendiri mengatakan bahwa dirinya telah taubat dari aksi kriminal dan tawuran yang pernah dilakukannya. Saat ini, ia pun mengimbau kepada para remaja, khususnya pelajar, untuk tidak mengikuti aksinya lantaran ia menyadari bahwa hal tersebut tidak patut untuk dicontoh oleh siapapun.

"Jangan contoh saya. Sekarang saya udah taubat ke jalan yang benar," ujar Katak Bhizer.

Banyaknya pengikut Kata Bhizer di sosial media, rupanya membuat dirinya memanfaatkan hal tersebut ke arah positif. Ia kini bahkan raji membuat konten hingga mendapatkan kerja sama dengan YouTube.

Kerja sama tersebut tentunya cukup menghasilkan. Mengingat, ia mampu membeli rumah mewah dan juga kendaraan yang harganya nggak kaleng-kaleng.