Stefan William Bantah Telantarkan Anak, Celine Evangelista: Netizen Juga Bisa Nilai

JAKARTA - Celine Evangelista menanggapi tentang klarifikasi Stefan William. Pria itu sempat membantah soal tudingan sulit dihubungi dan jarang menemui anak-anaknya yang diasuh Celine.

"Kalau misalnya katanya menjadi ayah yang baik, aku aminin aja," ujar Celine, dikutip dari video unggahan akun @lambegosiip, Jumat (21/7/2023).

Celine seolah tak mau ambil pusing dengan pembelaan Stefan. Ia menegaskan bahwa selama ini, hanya dia yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anaknya.

"Tapi yang pasti, aku yang selalu ada buat anak-anak. Mereka lagi graduation, sakit, setiap hari, makan-makannya, tapi aku enggak mau ngomong apa-apa juga, semua netizen juga bisa menilai," kata Celine.

"Bagaimana ya kita doakan saja, kalau kita bisa baik-baik, aku sebagai orangtua pasti pengin yang terbaik buat anak," imbuhnya.