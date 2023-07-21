Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Stefan William Bantah Telantarkan Anak, Celine Evangelista: Netizen Juga Bisa Nilai

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |05:30 WIB
Stefan William Bantah Telantarkan Anak, Celine Evangelista: Netizen Juga Bisa Nilai
Celine Evangelista (Foto : Instagram/@celine_evangelista)
A
A
A

JAKARTA - Celine Evangelista menanggapi tentang klarifikasi Stefan William. Pria itu sempat membantah soal tudingan sulit dihubungi dan jarang menemui anak-anaknya yang diasuh Celine.

"Kalau misalnya katanya menjadi ayah yang baik, aku aminin aja," ujar Celine, dikutip dari video unggahan akun @lambegosiip, Jumat (21/7/2023).

Celine seolah tak mau ambil pusing dengan pembelaan Stefan. Ia menegaskan bahwa selama ini, hanya dia yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anaknya.

"Tapi yang pasti, aku yang selalu ada buat anak-anak. Mereka lagi graduation, sakit, setiap hari, makan-makannya, tapi aku enggak mau ngomong apa-apa juga, semua netizen juga bisa menilai," kata Celine.

"Bagaimana ya kita doakan saja, kalau kita bisa baik-baik, aku sebagai orangtua pasti pengin yang terbaik buat anak," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/31/33/3127418/celine_evangelista-piu0_large.jpg
Celine Evangelista Rayakan Lebaran di Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127035/celine_evangelista-p2Bx_large.jpeg
3 Poin Klarifikasi Celine Evangelista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126998/celine_evangelista-3BId_large.jpg
Celine Evangelista Klarifikasi Isu Jadi Istri Kelima Jaksa Agung: Itu Semua Fitnah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3123792/celine_evangelista-YdCi_large.jpeg
Diterpa Fitnah, Celine Evangelista: Ya Allah, Ujian Hijrahnya Jangan Terlalu Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123334/celine_evangelista-ROk2_large.jpg
Celine Evangelista Batasi Pekerjaan demi Fokus Perdalam Agama Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123121/celine_evangelista-zv7h_large.jpg
Celine Evangelista Tegaskan Keputusan Menjadi Mualaf Bukan karena Pernikahan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement