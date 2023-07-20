Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Alessa Rilis Katakan, Ungkap Rasa Greget Menunggu Kejelasan Hubungan

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |18:24 WIB
Alessa Rilis <i>Katakan</i>, Ungkap Rasa Greget Menunggu Kejelasan Hubungan
Alessa. (Foto: Instagram/@_alessa_official_)
A
A
A

JAKARTA - Band pendatang baru asal Majalengka, Alessa, merilis single perdana bertajuk Katakan. Putri (vokal), Elton (gitar), dan Andri (drum), berusaha menyuguhkan karya yang mewakili perasaan banyak orang.

Menurut Putri, Katakan diciptakan oleh Elton. Terinspirasi dari pengalaman cinta Putri yang sempat merasa digantung hubungannya karena si pria tak kunjung menyatakan perasaannya.

"Kebetulan based on my true story, aku pernah dekat sama cowok gitu, populer, udah sering telepon, chat, video call, pernah ketemu, tapi hubungannya kayak gantung gitu," kata Putri kepada Okezone saat berkunjung ke Gedung Sindo, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2023).

"Dia enggak nyatain ke aku suka atau enggak. Aku di sini posisinya nunggu aja, nih cowok maunya kayak gimana? Akhirnya keluarkah Katakan, karena saking kesalnya, ini orang suka apa enggak, sih," sambungnya.

Elton menjelaskan bahwa lagu ini sebenarnya tercipta dengan berbahasa Inggris. Namun, kemudian pihak Musica Studios meminta lagunya diubah ke dalam versi Indonesia, sehingga ada pengubahan makna juga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145895/sheila_on_7-Ih8g_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Followers Instagram Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/205/3144809/terbit_dari_selatan-61bq_large.jpg
Terbit dari Selatan, Band Baru Asal Lampung yang Siap Gebrak Industri Musik Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106907/sheila_on_7-qC3a_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Riders Tidak Merepotkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/33/3104513/sheila_on_7-5B82_large.jpg
10 Band Indonesia dengan Follower Instagram Terbanyak, Nomor 1 Ternyata Belum Verified
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/205/3089979/sheila_on_7-qtIQ_large.jpg
Eross Sebut Sheila On 7 Garap Lagu Memori Baik di Awal Pandemi COVID-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051535/remaja_senyum-MiWV_large.jpg
Remaja Senyum Ungkap Pesan Nasionalis Lewat Single Terbaru Indonesia Negeriku
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement