Alessa Rilis Katakan, Ungkap Rasa Greget Menunggu Kejelasan Hubungan

JAKARTA - Band pendatang baru asal Majalengka, Alessa, merilis single perdana bertajuk Katakan. Putri (vokal), Elton (gitar), dan Andri (drum), berusaha menyuguhkan karya yang mewakili perasaan banyak orang.

Menurut Putri, Katakan diciptakan oleh Elton. Terinspirasi dari pengalaman cinta Putri yang sempat merasa digantung hubungannya karena si pria tak kunjung menyatakan perasaannya.

"Kebetulan based on my true story, aku pernah dekat sama cowok gitu, populer, udah sering telepon, chat, video call, pernah ketemu, tapi hubungannya kayak gantung gitu," kata Putri kepada Okezone saat berkunjung ke Gedung Sindo, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2023).

"Dia enggak nyatain ke aku suka atau enggak. Aku di sini posisinya nunggu aja, nih cowok maunya kayak gimana? Akhirnya keluarkah Katakan, karena saking kesalnya, ini orang suka apa enggak, sih," sambungnya.

Elton menjelaskan bahwa lagu ini sebenarnya tercipta dengan berbahasa Inggris. Namun, kemudian pihak Musica Studios meminta lagunya diubah ke dalam versi Indonesia, sehingga ada pengubahan makna juga.