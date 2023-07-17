Polisi Ungkap Tujuan Azriel Hermansyah Sambangi Polres Jaksel

JAKARTA - Azriel Hermansyah mendadak mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diketahui dari Insta Story Ashanty.

Istri Anang Hermansyah itu membagikan potret Azriel tengah diapit oleh dua orang pria. Mereka berfoto di depan Polres Metro Jakarta Selatan.

"Sedikit lagi, sikat guys hahaha," tulis Ashanty, dikutip dari akun Instagram @lambe_turah, Senin (17/7/2023).

Namun, Ashanty tak menjelaskan apa keperluan Azriel menyambangi pihak berwajib. Mereka seolah belum ingin masalahnya dipublikasikan.

Berdasarkan unggahan itu, awak media mengonfirmasi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Irwandhy Idrus. Ia menjelaskan tujuan Azriel hadir ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 12 Juli lalu.