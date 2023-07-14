Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan, Pierre Gruno Senyum Sambil Acungkan Jempol

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |17:03 WIB
Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan, Pierre Gruno Senyum Sambil Acungkan Jempol
Pierre Gruno. (Foto: Instagram/@grunopierre)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Pierre Gruno ditetapkan sebagai tersangka atas penganiayaan terhadap pria bernama Giri D. Budisetiawan. Ia lantas dihadirkan dalam rilis Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat (14/7/2023).

Berdasarkan pantauan Tim MNC Portal Indonesia (MPI), Pierre tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Tangan sang aktor senior juga terlihat diborgol.

Pierre yang awalnya terlihat tegang, langsung melempar senyum ke awak media. Ia juga sempat mengacungkan dua jempolnya saat ditanya kabarnya oleh awak media.

Sayang Pierre hanya tampil sebentar saat rilis. Ia digiring masuk ke dalam untuk kembali menjalani tahanan.

Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Irwandhy Pierre akan ditahan 20 hari ke depan per hari ini.

Halaman:
1 2
