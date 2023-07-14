Pierre Gruno Diduga Lakukan Aksi Penganiayaan di Bar dalam Pengaruh Alkohol

JAKARTA - Pierre Gruno diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang pria berinisial GDS karena pengaruh alkohol. Hal ini disampaikan oleh sang kuasa hukum, Richard Leonard.

"Kemungkinan iya, ini juga belum pasti karena kita prosesnya belum sampai situ," kata Richard Leonard saat ditemui di tengah pemeriksaan Pierre Gruno di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juli 2023 malam.

"Kalau logikanya ya di tempat hiburan malam pastikan konsumsinya bukan air putih," sambungnya.

Namun, Richard menyebut Pierre bukan tipikal orang pemarah hingga menghajar orang tanpa alasan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami apakah peristiwa itu benar terjadi karena kliennya berada di bawah pengaruh alkohol.

"Karena saya tahu klien saya bukan tipe yang pemarah atau beringas ya. Mungkin seperti yang dibilang ada pengaruh juga dari minuman keras seperti itu," jelas Richard.