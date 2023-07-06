7 Artis yang Terlibat Kasus Penganiayaan, Terbaru Pierre Gruno

JAKARTA - Kehidupan para artis tak lepas dari permasalahan, termasuk hal yang berhubungan dengan perkara hukum. Seperti deretan artis ini yang tersandung kasus penganiayaan.

Mereka terlibat kasus penganiayaan dengan yang berbeda-beda. Ada yang akhirnya damai, namun ada pula yang harus berakhir mendekam di penjara.

Berikut ini Okezone hadirkan 7 artis yang terlibat kasus penganiayaan.

1. Eza Gionino

Aktor Eza Gionino sempat menghebohkan publik pada 2013 atas kasus penganiayaan. Ia disebut menganiaya mantan kekasihnya, Ardina Rasti hingga mengalami luka di bagian pipi, kepala dan kaki.

Rasti melaporkan kejadian itu ke Polres Jakarta Selatan. Eza dikenakan pasal berlapis, yakni 321 dan 335 KUHP tentang penganiayaan dan perbuatan tak menyenangkan, dijebloskan ke penjara selama 7 bulan.