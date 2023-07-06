Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Artis yang Terlibat Kasus Penganiayaan, Terbaru Pierre Gruno

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |05:30 WIB
7 Artis yang Terlibat Kasus Penganiayaan, Terbaru Pierre Gruno
Artis yang Terlibat Kasus Penganiayaan. (Foto: Pierre Gruno/Instagram/@grunopierre)
A
A
A

JAKARTA - Kehidupan para artis tak lepas dari permasalahan, termasuk hal yang berhubungan dengan perkara hukum. Seperti deretan artis ini yang tersandung kasus penganiayaan.

Mereka terlibat kasus penganiayaan dengan yang berbeda-beda. Ada yang akhirnya damai, namun ada pula yang harus berakhir mendekam di penjara.

Berikut ini Okezone hadirkan 7 artis yang terlibat kasus penganiayaan.

 BACA JUGA:

1. Eza Gionino

Aktor Eza Gionino sempat menghebohkan publik pada 2013 atas kasus penganiayaan. Ia disebut menganiaya mantan kekasihnya, Ardina Rasti hingga mengalami luka di bagian pipi, kepala dan kaki.

Rasti melaporkan kejadian itu ke Polres Jakarta Selatan. Eza dikenakan pasal berlapis, yakni 321 dan 335 KUHP tentang penganiayaan dan perbuatan tak menyenangkan, dijebloskan ke penjara selama 7 bulan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155230/justin_bieber-DxZn_large.jpg
5 Penyanyi yang Lepas dari Manager Scooter Braun, Terbaru Justin Bieber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/33/3140451/artis_indonesia-UVy0_large.jpg
4 Artis Indonesia Tampil Memukau di Red Carpet Cannes Film Festival 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138492/celine_evangelista-4oHL_large.jpg
5 Artis Ibadah ke Tanah Suci Usai Mualaf, Ada Mahalini hingga Davina Karamoy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135571/ammar_zoni-pC4o_large.jpg
8 Artis Terkenal yang Tersandung Kasus Narkoba sampai Tiga Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/205/3129445/david_guetta-Yk84_large.jpg
10 DJ Terkaya di Dunia, Punya Harta Hampir Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/205/3110269/coldplay-6RfQ_large.jpg
4 Band Top Dunia dengan Tarif Manggung Fantastis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement