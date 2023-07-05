Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Koplo hingga K-Pop, Ini 10 Lagu TikTok Viral di Juni 2023

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |04:30 WIB
Koplo hingga K-Pop, Ini 10 Lagu TikTok Viral di Juni 2023
Lagu TikTok Viral. (Foto: FIFTY FIFTY/Instagram)
JAKARTA - Platform TikTok kini jadi salah satu media pencetak lagu viral. Bukan hanya yang baru rilis, lagu lama pun bisa kembali populer dan bertebaran di For You Page (FYP).

Jenis lagu yang viral di TikTok pun beragam. Mulai dari musik lokal seperti jawa koplo hingga musik K-Pop, menjadi pilihan pengguna TikTok untuk mempercantik kontennya.

Berikut ini Okezone ulas 10 lagu TikTok yang viral pada Juni 2023, dilansir dari berbagai sumber.

1. Cupid - FIFTY FIFTY

Lagu yang dipopulerkan idol gup FIFTY FIFTY ini rilis pada 24 Februari 2023 dan sering bermunculan di FYP TikTok. Musiknya yang catchy membuat sensasi 'nagih' di telinga pendengar.

Lagu ini bercerita tentang seseorang yang merasa kurang beruntung dalam percintaan. Namun dia tetap ingin merasakan kasih sayang itu meski kerap menemui kegagalan.

2. Cintanya Aku - Tiara Andini feat Arsy Widianto

Duet Tiara Andini dan Arsy Widianto selalu sukses memikat hati penggemarnya. Salah satunya lewat lagu yang rilis pada 22 Januari 2021.

Nuansa romantis begitu kental di lagu ini. Cintanya Aku menggambarkan perasaan seorang perempuan yang bertemu dengan pria lebih baik dari masa lalunya.

Halaman:
1 2 3
