Kondisi Membaik, Nathalie Holscher Bersyukur Adzam Diizinkan Pulang dari RS

JAKARTA - Artis Nathalie Holscher mengabarkan bahwa kondisi sang anak Adzam Ardiansyah Sutisna sudah membaik. Bahkan Adzam sudah diperbolehkan pulang setelah 3 hari dirawat di rumah sakit.

Dalam video yang diunggah ke Instagram Stories-nya, mantan istri Sule itu terlihat begitu semringah dan bersyukur melihat sang anak kembali ceria.

"Alhamdulillah ya Allah, Adzam udah boleh pulang, makasih doanya semuanya," ujar Nathalie Holscher di Instagram Stories-nya, Senin (3/7/2023).

Adzam juga tampak lebih segar dan sudah kembali bisa berinteraksi dengan nyaman, karena demamnya sudah turun.