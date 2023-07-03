Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kondisi Membaik, Nathalie Holscher Bersyukur Adzam Diizinkan Pulang dari RS

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |13:34 WIB
Kondisi Membaik, Nathalie Holscher Bersyukur Adzam Diizinkan Pulang dari RS
Nathalie Holscher dan Adzam. (Foto: Instagram/@nathalieholscher)
A
A
A

JAKARTA - Artis Nathalie Holscher mengabarkan bahwa kondisi sang anak Adzam Ardiansyah Sutisna sudah membaik. Bahkan Adzam sudah diperbolehkan pulang setelah 3 hari dirawat di rumah sakit.

Dalam video yang diunggah ke Instagram Stories-nya, mantan istri Sule itu terlihat begitu semringah dan bersyukur melihat sang anak kembali ceria.

"Alhamdulillah ya Allah, Adzam udah boleh pulang, makasih doanya semuanya," ujar Nathalie Holscher di Instagram Stories-nya, Senin (3/7/2023).

Adzam juga tampak lebih segar dan sudah kembali bisa berinteraksi dengan nyaman, karena demamnya sudah turun.

Halaman:
1 2
