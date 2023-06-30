Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jungkook BTS Bakal Rilis Single Solo Bulan Depan

Siti Mutammimah , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |10:32 WIB
Jungkook BTS Bakal Rilis Single Solo Bulan Depan
Jungkook BTS akan merilis single berjudul Seven, pada 14 Juli 2023. (Foto: BIGHIT Music)
SEOUL - Jungkook ‘BTS’ dijadwalkan merilis single barunya dalam waktu dekat. Hal itu diumumkan BIGHIT Music selaku label yang menaungi idol 25 tahun tersebut, pada 30 Juni 2023. 

“Dengan senang hati, kami mengabarkan bahwa Jungkook akan merilis single digital berjudul Seven, pada 14 Juli 2023, pukul 13.00 KST (11.00 WIB),” kata label tersebut dikutip dari Soompi, pada Jumat (30/6/2023). 

BIGHIT Music menambahkan, Seven merupakan lagu khas musim panas yang menyegarkan dan menawarkan pesona Jungkook. “Kami berharap lagu ini akan membawa kebahagiaan untuk musim panas Anda,” imbuh agensi itu. 

Kabar terkait perilisan single baru Jungkook BTS sebenarnya sudah tersebar sejak awal Juni 2023. Kala itu, media lokal melaporkan, album baru sang idol akan termasuk lagu dalam bahasa Inggris. 

Jungkook BTS akan merilis single berjudul Seven, pada 14 Juli 2023. (Foto: BIGHIT Music)

Namun kala itu, BIGHIT Music mengatakan, tidak bisa memberikan pernyataan apapun. “Kami baru akan merilis pernyataan resmi terkait album solo Jungkook BTS setelah semua hal terkonfirmasi,” ujar label tersebut.*

