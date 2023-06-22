Advertisement
TV SCOOP

Vision+ Originals Rilis Trailer Candy Caddy, Tampilkan Perjuangan Perempuan sebagai Caddy

Claudia Noventa , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |19:39 WIB
Vision+ Originals Rilis Trailer <i>Candy Caddy</i>, Tampilkan Perjuangan Perempuan sebagai Caddy
Candy Caddy (Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ baru saja merilis sebuah teaser trailer untuk original series terbarunya, Candy Caddy. Serial ini dijadwalkan akan tayang perdana pada Jumat, 23 Juni 2023 besok.

Candy Caddy bercerita mengenai seorang gadis bernama Yasmin (Zulfa Maharani) yang bekerja menjadi caddy untuk yang pertama kalinya. Meski ditentang oleh sang ayah, ia tetap menjalankan pekerjaan itu dengan sepenuh hati.

Dalam trailer yang ditampilkan pada laman media sosial Vision+, terlihat sosok Zulfa Maharani sebagai Yasmin yang bekerja menjadi caddy untuk mendampingi para pemain golf. Di balik itu, ia ternyata mulai tertarik pada dunia golf dan sering memanfaatkan waktu luangnya untuk berlatih.

Selama menjadi seorang Caddy, Yasmin digambarkan sebagai sosok yang pintar dan mampu mengarahkan para pemain golf untuk mencapai poin yang maksimal, namun sayangnya, ada berbagai tantangan yang harus ia hadapi sebagai seorang caddy, dan sebagai seorang perempuan di dunia golf.

Selain Zulfa Maharani dan Sugesta Handayani, Candy Caddy diperankan juga oleh Arya Vasco sebagai Ray, Ciccio Manassero sebagai Adi, Yusuf Ozkan sebagai Yara, dan berbagai pemeran berbakat Tanah Air lainnya. Serial ini disutradarai oleh Myrna Paramita, dengan Yogi S. Calam sebagai co-director.

Halaman:
1 2
