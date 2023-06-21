Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tegas! Rezky Aditya Bersedia Tes DNA dengan Anak Wenny Ariani

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |11:03 WIB
Tegas! Rezky Aditya Bersedia Tes DNA dengan Anak Wenny Ariani
Rezky Aditya. (Foto: Instagram/@thereal_rezkyadhitya)
JAKARTA - Huru-hara soal pengakuan anak Wenny Ariani masih terus berlanjut. Setelah permohonan kasasi Rezky Aditya ditolak oleh Mahkamah Agung, kini Rezky muncul didampingi kuasa hukum dan Citra Kirana.

Rezky Aditya tegas mengaku siap untuk tes DNA. Bahkan, sejak awal pun Rezky memang tidak pernah menutup kesempatan melakukan hal tersebut.

"Saya menegaskan selama ini tidak pernah menolak untuk melakukan tes DNA," kata Rezky Aditya, dikutip dari YouTube Ciky Citra Rezky, Rabu (21/6/2023).

Mundur pada satu tahun sebelumnya, Rizky Aditya sudah pernah menyampaikan ungkapan serupa. Rezky pun bersedia test DNA demi bisa memperoleh kepastian hukum soal apakah dirinya benar-benar ayah biologi dari Naira Kaemita Sasmita atau akrab disapa Kekey.

