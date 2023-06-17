Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ustadz Derry Sulaiman Ditawari Uang Rp500 Juta Jika Mau Cukur Jenggot

Melati Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |13:03 WIB
Ustadz Derry Sulaiman Ditawari Uang Rp500 Juta Jika Mau Cukur Jenggot
Ustadz Derry Sulaiman ditawari Rp500 juta untuk potong jenggot (Foto: IG Ustadz Derry)
JAKARTA - Ustadz Derry Sulaiman, pendakwah sekaligus mantan personel band Betrayer, sudah mantap memperdalam ilmu agama Islam selama 23 tahun ini. Ternyata dalam proses istiqomah, Ustadz Derry sempat mendapatkan ujian duniawi.

Salah satunya, ketika Ustadz Derry Sulaiman diiming-imingi uang ratusan juta oleh sang paman jika mau mencukur jenggot miliknya.

"Waktu itu saya sempat diuji dengan kemiskinan tuh, bangkrut bisnis, punya galeri lukisan dulu. Jadi disuruh cukur jenggot, nanti mau dikasih duit Rp 500 juta untuk modal usaha," kata Ustadz Derry Sulaiman, dikutip dari YouTube Maia Al El Dul TV, Sabtu (17/6/2023).

 Ustadz Derry Sulaiman

Di tengah masa-masa minim pemasukan lantaran bangkrut, Ustadz Derry mulai bimbang. Dia kebingungan apakah harus menerima tawaran menggiurkan tersebut atau tidak.

Pemilik nama asli Deri Guswan Pramona ini tak langsung memutuskan secara gegabah, melainkan berdiskusi terlebih dahulu pada istri tercinta. Hasilnya, istri pun menolak jika Ustadz Derry harus mencukur jenggot.

"Aduh lagi gak ada duit buat makan ada tarwan seperti itu, akhirnya musyawarah dengan istri, katanya jangan lah, kita begini saja," ujar Ustadz Derry.

Kemudian, Ustadz Derry kembali mendatangi pamannya untuk memberikan jawaban atas tawaran Rp500 juta tersebut. Ustadz Derry ogah mencukur jenggot karena memeliharanya adalah sunnah Nabi.

"Saya tanya paman, seandainya paman bisa beri aku lebih baik daripada surga, jenggot aku potong. Katanya gila kau," katanya.

"Allah kan bayar dengan surga, siapa yang hidupkan sunnahku kata Nabi, sungguh cinta kepadaku, dan yang mencintaiku bersama denganku di dalam surga," tambah sang ustadz.

