ALYSSA Spischak, anak Ustadz Derry Sulaiman, menikah dengan pria bule mualaf. Seperti apa sih potret menantu sang ustadz?

Dilansir Okezone dari laman Instagram alyssaspischak, Alyssa dan suaminya pamer potret mesra. Di kolam renang, mereka kompak berbusana serba hitam.

Ya, pernikahan mereka digelar di Bali belum lama ini secara agama. Alyssa pun mengumbar kemesraan saat berada di sebuah restoran.

Mereka nampaknya sedang fine dining date sembari menikmati sunset di Bali. Duh, mesranya!

"Our sunset fine dining date," tulisnya.

Alyssa dan suaminya ciuman mesra yang bikin baper deh. Alyssa pun bahagia bisa menikah dengan suami idamannya ini.

"The goal is to laugh foverer with someone you take seriously," sambungnya.

(dwk)