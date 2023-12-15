Ustaz Derry Sulaiman Minta Maaf Usai Buat Pernyataan Siap Tampung Pengungsi Rohingya di Pesantren

JAKARTA - Ustaz Derry Sulaiman sempat membuat pernyataan meresahkan masyarakat Indonesia khususnya warga Tasikmalaya, Jawa Barat. Pasalnya ia mengaku siap menampung para pengungsi Rohingya yang ada di Aceh di sebuah pesantren dengan luas 2 hektar yang tengah ia bangun bersama rekan-rekannya.

Tak hanya itu, ia juga mengaku siap memberikan pekerjaan pada pengungsi Rohingya, di sebuat pabrik Garment.

Melalui video yang diunggah di sosial medianya, Derry pun meminta maaf kepada warga Tasikmalaya atas ucapannya. Tak lupa, ia juga meminta maaf pada keluarga besar Garment Al Lutfi yang merupakan pemilik tanah wakaf pesantren tersebut.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada warga Tasikmalaya dan kepada keluarga besar Garment Al Lutfi milik Haji Yayan dan Teh Ressy," ujar Derry di awal video.

"Kebetulan beliau adalah orang yang mewakafkan tanah untuk pembangunan pesantren DSAS," sambungnya.

Ustaz Derry Sulaiman minta maaf usai buat pernyataan siap tampung pengungsi Rohingya (Foto: Instagram/derrysulaiman)





Melanjutkan ucapannya, Derry mengatakan bahwa ia sebetulnya hanya bertindak sarkas untuk menanggapi komentar netizen. Pasalnya kala itu, netizen menantang Derry untuk menampung para pengungsi Rohingya di kediamannya.

Untuk membalas komentar netizen tersebut, Derry pun spontan mengatakan bahwa ia siap menampung para pengungsi di pesantrennya.

"Jadi, itu spontan saya buat hadirin sekalian, saya spontan untuk menanggapi komentar julid yang tidak nyambung dengan konten saya. Saya ngomong lain, komentarnya lain, aneh banget. Jadi, saya menanggapi ini sarkas saya kepada yang menulis komentar itu," beber Derry.

Kendati begitu, hal tersebut tak benar-benar dilakukannya. Mengingat, pemerintah Indonesia dikabarkan akan memulangkan para pengungsi ilegal tersebut ke Bangladesh. Bahkan, Derry pun mengaku siap mengawal pengungsi Rohingya kembali ke Cox's Bazar.

"Itu tidak mungkin terjadi, warga Tasikmalaya enggak perlu khawatir karena enggak lama lagi, sebentar lagi insyaAllah pemerintah Indonesia akan memulangkan semua pengungsi ilegal itu kembali ke camp pengungsian di Bangladesh di Cox's Bazar ya," paparnya.