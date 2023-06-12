Kisah Lagu Loneliness Ciptaan Putri Ariani yang Dinyanyikan di America's Got Talent 2023

LOS ANGELES - Kisah lagu Loneliness ciptaan Putri Ariani yang dinyanyikan di America's Got Talent (AGT) 2023 menarik untuk dikulik. Berkat lagu ciptaannya itu, Putri Ariani berhasil mendapatkan golden buzzer dari juri dan pembawa acara.

Tombol emas itu sangat spesial karena juri hanya bisa menekannya satu kali dalam satu musim. Dengan mendapatkan golden buzzer, Puri Ariani bisa langsung melenggang ke babak semifinal tanpa perlu mengikuti babak lainnya.

Banyak orang bertanya-tanya tentang kisah lagu Loneliness ciptaan Putri Ariani yang dinyanyikan di America’s Got Talent 2023. Pasalnya, lagu tersebut mampu menyentuh perasaan juri dan penonton AGT 2023.

Salah satu juri, Simon Cowell bahkan sampai naik panggung untuk mengapresiasi bakal gadis kelahiran 2005 itu. Putri Ariani pun membagikan kisah lagu Loneliness ciptaannya pada acara pameran UMK Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2023 di RITA Supermall Purwokerto, Jawa Tengah, pada Minggu (11/06/23) lalu.

"Lagu Loneliness memiliki arti tentang penerimaan, bagaimana kita bisa menerima kesalahan, menerima diri kita sendiri, dan juga ketika kita berpikir sesuatu itu baik untuk kita, belum tentu itu yang terbaik," ujar Putri Ariani dihadapan banyak orang.

Putri Ariani sempat merasa down karena banyak orang meremehkannya dan menganggap Putri tidak dapat membuat lagu sendiri. Lagu Loneliness membuktikan bahwa Putri Ariani bisa sukses meski dirinya memiliki kekurangan.