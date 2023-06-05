Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pekerjaan Baru Mikha Tambayong yang Kini Jadi Staf khusus

Claudia Noventa , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |19:42 WIB
Pekerjaan Baru Mikha Tambayong yang Kini Jadi Staf khusus
Mikha Tambayong (Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Dikenal sebagai artis multitalenta, Mikha Tambayong kini memiliki pekerjaan baru yang tak berkaitan dengan pekerjaannya di dunia hiburan.

Mikha Tambayong mendapatkan tugas baru di pemerintahan sebagai salah satu staf ahli dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

 

Pekerjaan itu diemban Mikha sejak Mei 2023 sebagai staf ahli di bidang komunikasi publik.

Mikha Tambayong pertama kali diperkenalkan dalam acara pelepasan Timnas Baseball Putri ketika akan mengikuti kejuaraan BFA Women’s Baseball Asian Cup.

Mikha Tambayong (Instagram)

Istri Deva Mahenra mengaku senang dan semangat dengan profesi barunya tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/206/3073254/mikha_tambayong-XVTh_large.jpeg
Mikha Tambayong Mulai Syuting Perdana Film Dilanjutkan Salah, Disudahi Perih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/33/2997900/momen-hangat-ayah-mikha-tambayong-rayakan-idul-fitri-meski-beda-agama-dengan-menantu-gWvMZNzzXg.jpg
Momen Hangat Ayah Mikha Tambayong Rayakan Idul Fitri Meski Beda Agama dengan Menantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/33/2997914/ucapan-manis-mikha-tambayong-untuk-deva-mahenra-yang-berulang-tahun-ke-34-ZKSSSQfNl9.jpg
Ucapan Manis Mikha Tambayong untuk Deva Mahenra yang Berulang Tahun ke-34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/33/2988279/so-sweet-mikha-tambayong-temani-deva-mahenra-sahur-XbmbB7Xtd8.jpg
So Sweet, Mikha Tambayong Temani Deva Mahenra Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/33/2905372/netizen-soroti-penampilan-terbaru-mikha-tambayong-GOgMRytU57.jpg
Netizen Soroti Penampilan Terbaru Mikha Tambayong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/33/2884007/mikha-tambayong-rayakan-ultah-ke-29-deva-mahenra-tulis-doa-syahdu-GXEjz3GrrW.jpeg
Mikha Tambayong Rayakan Ultah Ke-29, Deva Mahenra Tulis Doa Syahdu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement