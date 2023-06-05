Pekerjaan Baru Mikha Tambayong yang Kini Jadi Staf khusus

JAKARTA – Dikenal sebagai artis multitalenta, Mikha Tambayong kini memiliki pekerjaan baru yang tak berkaitan dengan pekerjaannya di dunia hiburan.

Mikha Tambayong mendapatkan tugas baru di pemerintahan sebagai salah satu staf ahli dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

Pekerjaan itu diemban Mikha sejak Mei 2023 sebagai staf ahli di bidang komunikasi publik.

Mikha Tambayong pertama kali diperkenalkan dalam acara pelepasan Timnas Baseball Putri ketika akan mengikuti kejuaraan BFA Women’s Baseball Asian Cup.

Istri Deva Mahenra mengaku senang dan semangat dengan profesi barunya tersebut.