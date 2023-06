JAKARTA - GTV sebagai home of entertainment, sukses menggelar ajang prestisius penghargaan dunia selebriti Obsesi Awards 2023. Ajang tahunan yang memberikan penghargaan bagi selebriti ini digelar pada tanggal 2 Juni 2023 lalu di studio RCTI+ MNC Studios Kebon Jeruk Jakarta dan dihadiri oleh deretan selebriti tanah air.

Selebriti papan atas dengan deretan prestasi dan inovasi, Raffi Ahmad dinobatkan menjadi pemenang “Obsesi Of The Year” di malam puncak Obsesi Awards 2023. Mulai dari banyaknya prestasi di dunia entertainment, Raffi juga merupakan sosok entrepreneur yang sukses. Maka dari itu, adanya penghargaan “Obsesi Of The Year” cocok untuk Raffi yang bukan hanya menghibur tapi juga aktif berkontribusi selama setahun ke belakang.

Selain kategori “Obsesi Of The Year”, kategori lain dipilih melalui tahap voting yang dilakukan lewat aplikasi RCTI+. Seperti putra bungsu Raffi Ahmad, Rayyanza atau yang biasa dipanggil Cipung merupakan pilihan netizen yang membawa pulang trophy kategori “Anak Selebriti Ter-geumeush”.

Selain dua kategori tersebut, terdapat beberapa kategori yang dimenangkan oleh deretan selebriti fenomenal lainnya, seperti:

1. Kategori Selebriti Lovely Parents Terobsesi : Atta Halilintar & Aurel Hermansyah

2. Kategori Pasangan Selebriti Terbucin : Dul Jaelani & Tissa Biani

3. Kategori Selebriti Bestie Terobsesi : Raffi Ahmad & Irwansyah

4. Kategori Selebriti Pria Terobsesi : Atta Halilintar

5. Kategori Selebriti Wanita Terobsesi : Lyodra Ginting

6. Kategori Selebriti Sosmed Terobsesi: Fuji

Disiarkan langsung dari studio tercanggih di Asia, Studio RCTI+ berhasil membuat acara “OBSESI AWARDS 2023” megah.

Mengusung tema “Glamorous Night” perpaduan lampu, tata panggung serta outfit anggun yang dikenakan selebriti dan undangan yang datang membuat OBSESI AWARDS tahun ini mewah.

Sederet selebritis tanah air juga melengkapi malam penghargaan “OBSESI AWARDS 2023”. Berbagai sketsa menggelitik yang ditampilkan Cak Lontong, Adam Suseno, Dicky Difie, Rina Nose, Daus Separo dan komedian lainnya berhasil membuat penonton di studio dan di rumah terbahak-bahak. Tak hanya komedi yang mengocok perut, suara paripurna yang ditampilkan Inul Daratista, Ziva Magnolya, Happy Asmara, dan Betrand Putra Onsu juga membuat penonton ikut asyik bernyanyi dan bergoyang. Trio host Raffi Ahmad, Ruben Onsu dan Fina Phillipe, yang memandu jalannya acara juga membuat OBSESI AWARDS tahun ini terasa lengkap dan sempurna.

Kira-kira tahun depan siapa ya, yang akan membawa pulang penghargaan prestisius dunia selebriti? Kamu bisa terus saksikan info terbaru dunia selebriti melalui program OBSESI Setiap Senin sampai Jumat, pukul 05.30 WIB di GTV. Kamu yang di Jabodetabek bisa saksikan tayangan digital GTV di kanal 28 UHF. Kamu bisa saksikan OBSESI dan semua program GTV melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+. Pastikan juga kamu tidak kelewatan konten menarik seputar dunia selebriti lainnya dengan follow akun sosial media @officialgtvid.

