JAKARTA - BNI Java Jazz Festival 2023 hari kedua berlangsung meriah. Banyak musisi lokal maupun internasional yang dinantikan oleh para penonton, salah satunya adalah Sezairi.

Riuh penonton begitu terasa saat Sezairi memasuki area panggung. Dia tampil stylish dengan kemeja pink yang dipadukan dengan outer dan celana hitam. Gayanya makin kece dengan kacamata yang dia gunakan.

"Are you happy?," tanya Sezairi kepada para penonton.

"Happy," jawab para penonton serentak.

Sezairi membuka penampilannya dengan lagu berjudul Dead. Dia mengatakan masih tak menyangka bisa tampil di BNI Java Jazz Festival 2023.

"Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bernyanyi dengan saya. Saya gugup, nggak nyangka bisa ada di sini. Saya cuma mau bilang, i love you guys," kata Sezairi diikuti gemuruh suara penonton yang bersorak.

Tak ketinggalan, Sezairi membawakan sejumlah lagu hitsnya, seperti Blue, Restless Love, I'ts You, Empty, Better Than, Lullaby, dan masih banyak lagi. Penonton pun dibuat bahagia dengan penampilannya di atas panggung.

