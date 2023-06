JAKARTA - Event musik BNI Java Jazz Festival 2023 kembali digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta. Acara yang berlangsung mulai 2-4 Juni 2023 ini menghadirkan banyak musisi lokal dan internasional, salah satunya adalah Ardhito Pramono.

Ardhito Pramono tampil santai dengan polo shirt hitam yang dipadukan dengan blue jeans. Gayanya makin kece dengan tampilan rambut keriting.

Ardhito mengatakan pada penampilannya kali ini dia spesial membawakan dua lagu barunya.

"Saya akan memainkan lagu paling baru. Lagu paling baru yang nggak pernah dimainkan dimana-mana, spesial di Java Jazz Festival 2023," ujar Ardhito dilanjuti dengan lagu barunya berjudul Waking Up Together With You.

Menurut Ardhito, Java Jazz Festival jadi tempat yang tepat untuk memamerkan karya terbarunya.

"Java jazz tempat kita pamed lagu yang blm rilis. Dulu di label nggak boleh, sekarang indi bro, jadi aman," tambah Ardhito dilanjutkan dengan menyanyikan lagu berjudul Ready.

Selain membawakan dua lagu baru, Ardhito juga menyanyikan lagunya yang lain, seperti Cigarettes Of Ours, Dancing In December, Bitter Love, Wijayakusuma, dan Superstar. Penampilan Ardhito malam tadi begitu memukau.

(aln)

