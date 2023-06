JAKARTA - Raline Shah kembali membuat Indonesia bangga usai hadir di pergelaran bergengsi, Cannes Film Festival. Di balik sosok cantik paripurna saat berpose di karpet merah, Raline ternyata sempat mendapat pengalaman tak menyenangkan.

Secara tiba-tiba seorang wanita menghampirinya dengan nada bicara cukup tinggi. Wanita itu mempertanyakan tentang keberadaan Raline di red carpet Cannes Film Festival.

"Hari pertama manajer aku gak ikut dan aku buru-buru. Terus ada cewek yang 5 cm dari muka aku jerit-jeritin aku dalam bahasa Prancis, kita kan gak ngerti," kata Raline Shah, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Kamis (1/6/2023).

Sebisa mungkin, Raline Shah tidak terpancing emosi. Bintang film Surga Yang Tak Dirindukan itu mencoba memahami permasalahan tersebut.

Beruntung, Raline terbebas dari momen kurang menyenangkan setelah dihampiri oleh sesosok pria.

"Aku tenangin, aku bilang ada masalah apa, oh ini A list, B list, C list. Terus ada bapak-bapak yang bantu, she's A list, she's with me," lanjut Raline Shah.

Meskipun mengalami momen tak terduga tersebut, ditambah lagi keterbatasan bahasa yang mana wanita Prancis itu tak bisa berbahasa Inggris, Raline tetap tidak ingin melanjutkan perdebatan. Pada akhirnya semua berlalu dan kegiatannya berjalan lancar.

"Aku gak mau berdebat sama dia, aku cuman mau tenang. Dia orang Prancis lumayan keras, dia bilang enggak bisa bahasa Inggris. cobaan tapi abis itu mengalir aja," tuturnya.

Adapun beberapa selebriti Tanah Air memang berkesempatan untuk menginjakkan kaki di Cannes Film Festival 2023. Raline bukan satu-satunya, ada juga Cinta Laura dan Putri Marino.