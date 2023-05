JAKARTA - Mengenal Apple Martin, putri cantik Chris Martin yang berusaha hidup mandiri di usia muda. Meski memiliki orangtua dengan nama besar di Hollywood, namun remaja 19 tahun itu tampaknya memilih jalan hidupnya sendiri.

Mengutip The Famous People, Selasa (30/5/2023), Apple Martin lahir di London, Inggris, pada 14 Mei 2004. Saat di dalam kandungan, sang ayah menciptakan lagu untuknya berjudul I am your Baby's Daddy.

Bahkan setelah lahir pun Chris Martin menciptakan lagu baru yang menggambarkan rasa bangganya menjadi seorang ayah. Lagu berjudul Speed of Sound yang merupakan bagian dari album 'X & Y' itu dirilis Coldplay pada 2005.

Tidak lama setelah kelahirannya, Apple juga langsung mendapat atensi publik. Hal ini karena namanya yang dianggap unik dan juga latar belakang kedua orangtuanya yang merupakan selebriti besar.

Namun ketika Chris Martin dan Gwyneth Paltrow memutuskan berpisah pada 2014, Apple dan Moses, diasuh oleh sang ibu. Meski becerai, namun Chris dan Gwyneth memiliki hubungan yang sangat baik untuk anak-anak mereka.Â

Mengenal Apple Martin, putri cantik Chris Martin. (Foto: Instagram/@gwynethpaltrow)

Apple yang kini beranjak remaja pun menarik perhatian publik ketika diketahui bekerja paruh waktu sebagai pelayan di salah satu toko pakaian. Bahkan, kabarnya pekerjaan itu dilakoninya sejak dia berusia 16 tahun.

Saat tampil di program talkshow The Ellen DeGeneres Show pada 16 Januari 2020, Chris Martin menceritakan pengalamannya dimarahi sang putri saat berkunjung ke tempat kerjanya tanpa memberi kabar terlebih dahulu.

Musisi 46 tahun tersebut mengatakan, "Aku ingin memberi dia kejutan. Jadi aku mengambil beberapa pakaian di toko itu dan mengantre untuk membayarnya. Kebetulan, dia menjaga kasir." Melihat sang ayah di antrean, Apple memberikan isyarat gerakan mulut, "Ayah, keluar!" Tak ingin putrinya marah, Chris Martin memilih keluar dari antrean dan pindah ke kasir sebelah untuk membayar pakaian yang sudah diambilnya. Mengenal Apple Martin, putri cantik Chris Martin. (Foto: Apple Marin dan Gwyneth Paltrow/Instagram/@gwynethpaltrow) "Aku benar-benar takut padanya. Aku membayar pakaian itu dan menitipkan beberapa permen untuknya kepada kasir di depanku," tuturnya menambahkan. Meski terlihat kesal dengan kedatangan sang ayah, namun Apple Martin diketahui sangat menyayangi sang ayah. Ketika Chris pergi dari toko itu, Apple sempat mengejarnya dan mengatakan bahwa dia sangat mencintai sang ayah.*

