HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Coldplay Tinggalkan Indonesia, Chris Martin Sujud di Bandara Jadi Sorotan

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |15:52 WIB
Coldplay Tinggalkan Indonesia, Chris Martin Sujud di Bandara Jadi Sorotan
Chris Martin sujud syukur di Bandara Halim saat ingin meninggalkan Indonesia. (Foto: Instagram @millerworld)
A
A
A

JAKARTA - Coldplay sukses menggelar konsernya di Indonesia, alhasil Coldplay pun meninggalkan Tanah Air untuk melanjutkan konser di beberapa negara setelah Indonesia. Momen Chris Martin sujud di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta menjadi sorotan netizen.

Momen Chris Martin sujud di Bandara Halim pun terlihat di media sosial @kuyentertainment. Di mana Chris Martin dalam video itu terlihat menggunakan kaos lengan panjang berwarna hitam serta topi yang juga warna hitam itu tampak berada di Bandara Halim untuk segera meninggalkan Indonesia.

Sebelum memasuki pesawat jet, terlihat Chris Martin menyempatkan diri untuk bersujud dan mencium landasan pacu bandara tersebut.

"Selamat jalan Bang Chris dan @coldplay, jangan lupa balik lagi yaaaa!!!," tulis postingan tersebut yang menggunggah ulang akun TikTok @bicara_reki, Jumat (17/11/2023).

Chris Martin

Bahkan dalam postingan video itu terlihat sebuah tulisan.

Halaman:
1 2
