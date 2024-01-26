Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keren, Chris Martin Bantu Penggemar Bacakan Gender Reveal saat Konser Coldplay di Singapura

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |15:37 WIB
Keren, Chris Martin Bantu Penggemar Bacakan Gender Reveal saat Konser Coldplay di Singapura
Chris Martin bacakan gender reveal saat konser Coldplay di Singapura (Foto: Okezone)
A
A
A

SINGAPURA - Saat menyaksikan konser musik, pasti memiliki kesan menarik tersendiri bagi setiap orang. Hal itu juga yang dirasakan oleh penggemar Coldplay saat menonton konser di Singapura hari pertama, Selasa 23 Januari 2024.

Saat Chris Martin CS memasuki area panggung yang megah, ada sepasang penggemar yang menarik perhatiannya. Kemudian Chris Martin memberi isyarat kepada para penggemar untuk menyerahkan amplop yang mereka pegang saat ia berjalan menghampiri mereka.

Keren, Chris Martin Bantu Penggemar Bacakan Gender Reveal saat Konser Coldplay di Singapura

Setelah menerima amplop itu, Martin membukanya dan mengeluarkan apa yang tampak seperti gambar USG darinya.

Penyanyi sekaligus penulis lagu itu kemudian mengamati gambar tersebut selama beberapa detik sebelum menyampaikan kabar tersebut kepada pasangan yang bersemangat tersebut.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/33/3144760/chris_martin_dan_dakota_johnson-hjRz_large.jpg
Chris Martin dan Dakota Johnson Putus (Lagi) setelah 8 Tahun Pacaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/33/2922294/coldplay-tinggalkan-indonesia-chris-martin-sujud-di-bandara-jadi-sorotan-bUOydWwRaG.jpg
Coldplay Tinggalkan Indonesia, Chris Martin Sujud di Bandara Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/33/2920849/chris-martin-terciduk-jalan-santai-sambil-nyeker-di-sudirman-09nmMFktvh.jpg
Chris Martin Terciduk Jalan Santai Sambil Nyeker di Sudirman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/33/2920824/biodata-dan-agama-chris-martin-sang-vokalis-coldplay-B4s8kYxR3h.jpg
Biodata dan Agama Chris Martin, sang Vokalis Coldplay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/29/33/2821985/mengenal-apple-martin-putri-cantik-chris-martin-yang-jadi-pelayan-toko-zf7EhXtVvo.jpg
Mengenal Apple Martin, Putri Cantik Chris Martin yang Jadi Pelayan Toko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/26/33/2820388/cerita-sweet-chris-martin-sengaja-hampiri-anak-saat-bekerja-di-toko-XzDOye42Nv.jpg
Cerita Sweet Chris Martin, Sengaja Hampiri Anak saat Bekerja di Toko
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement