Keren, Chris Martin Bantu Penggemar Bacakan Gender Reveal saat Konser Coldplay di Singapura

SINGAPURA - Saat menyaksikan konser musik, pasti memiliki kesan menarik tersendiri bagi setiap orang. Hal itu juga yang dirasakan oleh penggemar Coldplay saat menonton konser di Singapura hari pertama, Selasa 23 Januari 2024.

Saat Chris Martin CS memasuki area panggung yang megah, ada sepasang penggemar yang menarik perhatiannya. Kemudian Chris Martin memberi isyarat kepada para penggemar untuk menyerahkan amplop yang mereka pegang saat ia berjalan menghampiri mereka.

Setelah menerima amplop itu, Martin membukanya dan mengeluarkan apa yang tampak seperti gambar USG darinya.

Penyanyi sekaligus penulis lagu itu kemudian mengamati gambar tersebut selama beberapa detik sebelum menyampaikan kabar tersebut kepada pasangan yang bersemangat tersebut.