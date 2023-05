LOS ANGELES - Tony Stark dalam film Iron Man ternyata bukan peran pertama yang ditawarkan Marvel Studios kepada Robert Downey Jr. Ternyata, sebelumnya dia pernah ditawari untuk berperan sebagai Doctor Boom.

Diciptakan mendiang Stan Lee dan Jack Kirby, Doctor Boom tampil perdana dalam komik The Fantastic Four #5. Karakter itu digambarkan sebagai kaisar dalam negara fiksi bernama Latveria sekaligus musuh bebuyutan Reed Richards dan Fantastic Four.

Sutradara Jon Favreau mengatakan, Robert Downey Jr sempat casting untuk peran Doctor Doom dalam film Fantastic Four arahan Tim Story, pada 2005. Namun peran itu akhirnya jatuh ke tangan aktor Australia, Julian McMahon.

Meski tak jadi berperan sebagai Doctor Doom, namun Jon yakin Robert adalah pilihan tertepat untuk memerankan karakter Tony Stark dalam film Iron Man.

“Dia sangat tahu bagaimana menghidupkan karakter itu. Dia seperti potongan puzzle yang membuat film tersebut sukses,” ujarnya dikutip dari channel YouTube Marvel Studios, pada Selasa (30/5/2023).

Pernyataan Jon Favreau itu kemudian diamini oleh Presiden Direktur Marvel Studios, Kevin Feige. “Dari awal kami menjalani screen test, Robert Downey Jr tahu bahwa Tony Sparks adalah jodohnya. Kami tahu film itu akan sukses,” tuturnya.

Prediksi Jon tak meleset. Film Iron Man yang juga dibintangi aktris Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges, dan Paul Bettany itu berhasil membukukan pendapatan global box office sebesar USD585 juta saat tayang pada 2008.*

Follow Berita Okezone di Google News

(SIS)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.