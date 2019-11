LOS ANGELES - Setelah sukses memerankan Iron Man, aktor Robert Downey Jr dipercaya berperan sebagai dokter hewan dalam film Uiversal Picuters terbaru berjudul Dolittle. Film dengan tema fantasi yang diangkat dari novel The Voyags of Doctor Dolittle karya Hugh Lofting itu dijadwalkan akan tayang pada 17 Januari 2020.

Untuk mempromosikan filmnya yang akan tayang dalam waktu dekat. Downey mengunggah poster film Dolittle di akun istagram miliknya @robertdownayjr pada Rabu (27/11/2019).

Poster tersebut menggambarkan dirinya tengah berpose bersama para binatang yang menjadi sahabatnya.

Aktor 54 tahun itu didapuk sebagai pemeran John Dolittle. Dalam ceritanya, Dolittle adalah mantan dokter yang hidup bersama binatang. Kepada orang-orang, John mengklaim jika dia bisa berkounikasi dengan binatang-binatang yang ia rawat. Peran di Dolittle akan menjadi penyegaran bagi Downey. Pasalnya belakangan ini ia selalu bermain sebagai Tony Stark alias Iron Man di sejumlah film, yakni Captai America: Civil War, Avengers: Age of Ultron, Spider-Man: Homecoming, dan Afengers: Infinity War. Film Dolittle juga diramaikan oleh sederet aktor ternama untuk mengisi suara karakter binatang di film tersebut seperti Tom Holland, Emma Thompson, Ralph Fiennes, Kumail Nanjiani, Octavia Spencer, John Cena, Rami Malek, Craig Robinson, Maion Cotillard, Frances de la Tour, da Carmen Ejogo, ada juga aktor tambahan yaitu Antonio Banderas, Jim Broadbent, dan Michael Sheen. Dolittle disutradarai oleh Stephen Gaghan, ia juga menulis skenario film yang diangkat dari novel Hugh Lofting tersebut, melanjutkan draft skenario yang awalnya ditulis oleh Tom Shepherd.