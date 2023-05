JAKARTA – Vision+ kembali hadir dengan film asal Korea Selatan yang dapat menemani Anda di waktu luang. Kali ini, ada film The Odd Family: Zombie on Sale yang dapat disaksikan dalam format Video on Demand.

The Odd Family: Zombie on Sale diperankan oleh Jung Jae-young sebagai Joon-gul, Kim Nam-gil sebagai Min-gul, Uhm Ji-won sebagai Nam-joo, Lee Soo-kyung sebagai Hae-gul, Jung Ga-ram sebagai Jjong-bi, Park In-hwan sebagai Man-deok, dan berbagai aktor Korea Selatan lainnya.

The Odd Family: Zombie on Sale merupakan film bergenre komedi yang bercerita tentang kekacauan yang melanda sebuah keluarga setelah sang ayah digigit oleh zombie.

Sang ayah, yang bernama Man-deok, suatu hari digigit oleh seorang pemuda aneh bernama Jjong-bi. Namun, bukannya menjadi zombie, ia malah menjadi terlihat lebih muda.

Setelah adanya kejadian itu, warga desa menjadi penasaran. Banyak di antara mereka yang juga ingin digigit oleh Jjong-bi agar bisa kembali terlihat muda.

Follow Berita Okezone di Google News

Melihat hal ini, Min-gul, anak kedua dari Man-deok pun mengambil kesempatan untuk meraih keuntungan. Ia lalu mengambil bayaran untuk setiap orang yang ingin digigit oleh Jjong-bi. Sayangnya, kekacauan terjadi setelah para warga digigit oleh Jjong-bi. Alih-alih terlihat lebih muda, mereka justru berubah menjadi zombie, sehingga keluarga itu harus mencari cara untuk menyelamatkan diri. Saksikan kisah selengkapnya dalam The Odd Family: Zombie on Sale, streaming di mana saja melalui Vision+. BACA JUGA: Aldila Jelita Bahas Kriteria Calon Suami Idaman: Imannya Harus Bagus Untuk menikmati berbagai konten di Vision+, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Untuk menikmati konten lengkap dengan berbagai pertandingan olahraga, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap. Unduh Vision+ sekarang di Google Play Store dan App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan ikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), atau WhatsApp ke 0888 8000 00. BACA JUGA: Masih Sering Dijodohkan, Boy Willliam Ungkap Hubungannya dengan Ayu Ting Ting saat Ini

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.