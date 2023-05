JAKARTA – Amora Lemos ikut tampil dan memeriahkan konser tunggal Krisdayanti di Singapura, Rabu 24 Mei 2023. Amora malam itu terlihat sangat anggun dan menawan dengan menggunakan gaun berwarna hitam.

Sang buah hati yang beranjak remaja itu, disana tidak hanya mendukung dan menonton ibu tercintanya, namun ikut bernyanyi di atas dan berduet dengan sang ibu membawakan satu lagu yang berjudul Never Enough milik Loren Allred. Penampilan yang memukau dari ibu dan anak ini mendapat respon yang sangat meriah dari semua penonton yang hadir pada malam hari itu.

Lagu Never Enough merupakan salah satu lagu soundtrack yang ada di film berjudul The Greatest Showman. Pada tahun 2021 lalu, lagu ini juga pernah di cover oleh Amora bersama dengan coach vocalnya yaitu, Puspita Wardhani atau sering dipanggil dengan Miss Pipit. Dan duet itu diunggah melalui kanal youtube milik miss Pipit, video tersebut sukses mencapai 1 juta viewers.

“Menurutku, Amora itu memang seperti memiliki aura performance yang membuat kita bisa mendapatkan hal lebih, a good value to add with her great voice, kalo dibilang harus banyak Latihan, yang profesional aja ga pernah berhenti berlatih, Ya. Amora butuh jam terbang semacam ini,” ujar Ms Pipit.

Saat ini, Amora Lemos sudah merilis satu single yang berjudul Buku Mimpiku dibawah binaan label LULULALA yang merupakan salah satu divisi dari perusahaan rekaman Sony Music Entertainment Indonesia. Digadang-gadang dalam beberapa tahun kedepan, Amora akan masuk dalam industri tanah air yang lebih luas dan juga bisa menyaingi sang ibunda sebagai Diva musik di Indonesia.

Arie Legowo, juga menambahkan tentang Amora Lemos yang ikut tampil di konser ibundanya yang bertajuk Mencintaimu di Singapura pada tanggal 24 Mei 2023 kemarin. Hal itu membuat suasana menjadi hangat dan haru dengan dipadukan dengan gaya anak dan ibunya yang serasi.

BACA JUGA:

Follow Berita Okezone di Google News

(aln)

Sebelumnya 1 1 Promotor...

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.