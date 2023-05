SEOUL - Rain dan Kim Ha Neul dipastikan menjadi pemeran utama serial original Disney+, Scandal of Hwain Family. Kabar tersebut diumumkan platform OTT tersebut, pada 26 Mei 2023.

Serial tersebut berkisah tentang Wan Soo, menantu Grup Hwain yang menjalani kehidupan kelas atas yang sempurna. Hingga dia dan menikahi pewaris Grup Hwain. Dia mengetahui rahasia keluarga Hwain saat bertemu pengawal setianya, Do Yoon.

Karakter Wan Soo akan diperankan oleh Kim Ha Neul. Ia merupakan pegolf profesional dengan peringkat pertama di Korea Selatan. Saat menikah dengan pewaris Grup Hwain, Wan Soo menjadi direktur yayasan milik perusahaan tersebut.

Sementara Rain akan berperan sebagai pengawal setia Wan Soo, Do Yoon. Karakter ini dikisahkan sebagai tamatan akademi polisi dan memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni. Dia kemudian bergabung dalam tim keamanan Grup Hwain.

Namun ternyata, ada alasan kenapa Do Yoon bergabung dengan perusahaan konglomerasi milik keluarga Hwain tersebut. Hingga kemudian dia ditugaskan untuk melindungi menantu keluarga Hwain, Wan Soo.

Serial Disney+ ini akan digarap oleh Park Hong Kyun, sutradara di balik drama Hwayugi, The Greatest Love, dan The Great Queen Seon Deok. Sementara skenarionya ditulis oleh Choi Yoon Jung yang pernah menggarap drama Three Sisters.*

