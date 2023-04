SEOUL - Aktris 18 Again, Kim Ha Neul berpotensi comeback berakting di layar kaca dengan membintangi drama baru KBS, Let’s Get Grabbed by the Collar. Kabar tersebut diamini oleh agensi sang aktris, IOK Company.

“Dia mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut dan saat ini masih mempertimbangkannya,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (28/4/2023).

Jika Kim Ha Neul menerima tawaran untuk membintangi Let’s Get Grabbed by the Collar, maka ini akan menjadi drama pertamanya bersama KBS, dalam 6 tahun terakhir. Serial On the Way to the Airport yang tayang pada 2016 merupakan proyek terakhirnya bersama KBS.

Mengutip Allkpop, drama tersebut diadaptasi dari web novel populer berjudul serupa yang berkisah tentang Seo Jung Won, seorang jurnalis investigasi yang dituduh membunuh dan harus mencari kebenaran di balik kasusnya.

Kim Ha Neul ditawari untuk berperan sebagai Seo Jung Won dalam proyek tersebut. Drama Let’s Get Grabbed by the Collar dijadwalkan memulai syuting tahun ini dan dijadwalkan tayang pada 2024.*

