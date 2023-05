SEOUL - Aktris Kim Tae Ri dan agensinya, Management MMM, merilis permintaan maaf resmi setelah menuai kecaman publik lantaran meminta penggemarnya menjadi penerjemah gratisan.

“Pertama, aku minta maaf atas keributan yang kuperbuat. Permintaan maaf ini kutujukan kepada semua orang yang mungkin tersinggung dan kecewa dengan perkataanku,” ujarnya dikutip dari Soompi, pada Kamis (25/5/2023).

Kim Tae Ri mengungkapkan, vlog pribadinya tersebut merupakan ‘hadiah’ atas cinta dan dukungan yang diberikan penggemarnya selama ini. Dia bahkan terlibat langsung dalam proses penggarapannya, dari syuting hingga editing.

“Setelah vlogku rilis (dengan subtitle bahasa Inggris), banyak fans meminta untuk kami menyediakan teks dalam bahasa mereka. Dan aku pun berpikir akan menyenangkan jika mereka bisa menikmati vlogku dalam bahasa mereka,” tuturnya.

Terlalu fokus pada keinginan memberikan sesuatu yang bermakna pada fans, Kim Tae Ri mengaku, gagal memahami isu terpenting dalam kondisi tersebut. Dia tak seharusnya meminta fans memberikan talenta mereka secara cuma-cuma.

“Aku jelas salah dan tidak peka dengan kondisi. Karena itu aku meminta maaf kepada semua orang yang merasa tidak nyaman dengan tindakan dan pikiran pendekku,” katanya.

Kim Tae Ri menambahkan, “Aku menyadari, permintaan maaf tulus lebih penting dari hal lainnya. Jadi, aku mengirimkan surat permintaan maaf kepada semua orang yang telah menawarkan bantuannya untuk menggarap terjemahan tersebut.”

Permasalahan Kim Tae Ri bermula ketika dia mengumumkan vlog Episode 3 So This Is The Place? telah tersedia dalam bahasa Inggris. Subtitle dalam bahasa Inggris itu baru tersedia setahun setelah dirilis.

Agar episode 4 bisa memiliki subtitles berbagai bahasa lebih cepat maka sang aktris menawarkan proyek sukarela untuk penggemarnya yang ingin menyediakan terjemahan lebih cepat.

Namun proyek tersebut mendapat kritik keras publik karena Kim Tae Ri dinilai ‘memanfaatkan’ penggemarnya untuk menjadi penerjemah gratisan. Setelah menuai kritik, dia menghapus unggahan tersebut.*