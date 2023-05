LAGU terpopuler ini tak pernah absen saat Coldplay konser. Band asal Inggris ini resmi akan menggelar tur konsernya di Indonesia pada 15 November 2023 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Tiket konser konser bertajuk Music of the Spheres pun laris manis diburu oleh para penggemar. Sejak debut pada 1997 silam, Chris Martin dkk telah melahirkan banyak lagu yang hampir semuanya populer.

Lagu Terpopuler Ini Tak Pernah Absen saat Coldplay Konser. (Foto: Coldplay/Instagram/@coldplay)



Namun, hanya 5 lagu terpopuler ini tak pernah absen saat Coldplay konser. Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (25/5/2023), berikut 5 lagu tersebut.

1. Yellow

Coldplay merilis album studio Parachutes pada 2000 silam. Album yang sukses secara komersial dan mendapatkan ulasan positif tersebut mengusung beberapa single, salah satunya lagu Yellow.

Bisa dibilang, lagu tersebut menjadi penanda ketenaran Coldplay. Hingga saat ini, Yellow menjadi salah satu lagu wajib yang akan diputar dalam konsernya.

2. Fix You

Selanjutnya ada lagu Fix You yang sangat melekat pada Chris Martin cs. Lagu yang dirilis pada 2005 ini begitu populer, bahkan yang bukan fans Coldplay pun pasti tahu lagu ini. Tak heran jika single dari album X&Y ini selalu bertengger di Setlist konser Coldplay.

3. Viva la Vida

Kemudian ada lagu Viva la Vida yang berasal dari album keempat bertajuk 'Viva la Vida or Death and All His Friends'. Lagu yang terinspirasi dari lukisan karya Frida Kahlo dan memiliki nada yang bisa membangkitkan semangat ini hampir selalu diputar pada konser Coldplay. Saat lagu ini diputar, penyanyi dan penonton bak menjadi satu dengan penuh semangat.

4. The Scientist

Album A Rush of Blood in the Head yang rilis pada 2002 ini memiliki single The Scientist, sebuah lagu dengan dendangan piano dan memiliki atmosfir yang berbeda.

Tak hanya itu, lirik lagu The Scientist juga sangat menyentuh. Tak heran jika lagu ini selalu diputar dalam konser Coldplay dan sering membuat para pendengarnya merasa baper.

5. A Sky Full of Stars

Terakhir adalah lagu A Sky Full of Stars yang dirilis pada 2014 silam dalam album Ghost Stories. Lagu yang seolah bisa membangkitkan semangat pada pendengarnya ini sering dimainkan dalam konser.