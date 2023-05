LOS ANGELES - Ray Stevenson, aktor pemain film Thor dan Star Wars meninggal dunia. Ia meninggal di usia 58 tahun.

Namun demikian, hingga saat ini penyebab kematian Ray Stevenson belum dapat dikonfirmasi.

"Perwakilannya di Independent Talent mengkonfirmasi berita tersebut tetapi tidak memberikan rinciannya," bunyi seorang sumber seperti dilansir Deadline.

Seperti diketahui, George Raymond Stevenson (25 Mei 1964 – 21 Mei 2023) adalah seorang aktor dari Irlandia Utara. Ia memerankan Dagonet dalam film King Arthur (2004) dan Titus Pullo dalam serial televisi BBC/HBO Rome (2005–2007).

Dia memerankan dua karakter Marvel Comics: Frank Castle / The Punisher di Punisher: War Zone (2008) dan The Super Hero Squad Show, dan Volstagg di Marvel Cinematic Universe (2011–2017).

Film lain Rey Stevenson termasuk Kill the Irishman (2011), di mana dia memerankan mafia Danny Greene, The Three Musketeers (2011), dan RRR (2022), di mana dia memerankan Gubernur Scott yang jahat. Peran televisinya termasuk mafia Ukraina Isaak Sirko di musim ketujuh Dexter, Blackbeard di musim ketiga dan keempat Layar Hitam, dan mengisi suara Gar Saxon di Star Wars Rebels dan Star Wars: The Clone Wars.