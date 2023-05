JAKARTA - Starhits berkolaborasi dengan YouTube dengan membuat ajang pencarian bakat Trending Star, yang didukung YouTube Shorts serta XL Axiata.

Ajang ini mencari talenta baru di bidang bernyanyi. Peserta yang ingin menunjukkan bakatnya bisa melalui video pendek yang diunggah sebagai YouTube Shorts.

Nantinya, kualitas bernyanyi calon peserta akan dinilai oleh para juri yang berkompeten di bidang tarik suara.

Pemenang pertama Trending Star akan menerima beberapa hadiah, antara lain uang tunai Rp50 juta hingga bergabung di bawah manajemen Star Media Nusantara serta label musik HITS Records yang sudah banyak melahirkan penyanyi bintang di industri musik Indonesia.

Tak tanggung-tanggung, pemenang juga akan dibuatkan single lagu serta produksi Music Video di luar negeri, wow!

Audisi Trending Star telah dimulai secara offline di Yogyakarta pada 22 Mei 2023. Peserta yang berdomisili di sana, berkesempatan untuk mengikuti audisi dengan mekanisme di bawah ini:

Follow Berita Okezone di Google News

1. Pilih Lagu Kamu

Pilih lagu yang ingin kamu nyanyikan di list lagu yang telah disediakan. Selain bisa mendownload minus one yang telah disediakan, kamu juga bisa menggunakan aransemen sendiri atau menggunakan aplikasi karaoke favorit!





2. Unggah Video Kamu

Unggah video cover menyanyi kamu menggunakan fitur shorts dengan durasi maksimal 59 detik dan dalam posisi vertikal/portrait, lihat caranya di sini!

3. Judul dan Hashtag

Ketik Nama - Judul lagu, serta hashtag #TRENDINGSTAR dan #JogjaIstimewa di judul video Shorts kamu.

Contoh : Budi - Cinta Luar Biasa #TRENDINGSTAR #JogjaIstimewa





4. Registrasi

Daftarkan data diri kalian ke radio partner yang telah ditentukan sesuai domisili, agar dapat kami hubungi saat kalian berhasil maju ke babak berikutnya.





5. Promosikan Video Kamu!

Dan jangan lupa promosikan video Youtube Short kamu di akun sosial media milikmu. Karena jumlah likes, views, dan comment akan menjadi nilai tambah untuk pertimbangan para Juri.

Nantinya dari audisi ini akan dipilih 10 peserta untuk lanjut ke Trending Star Live Show di Jakarta. Peserta Top 10 bakal menjalankan karantina dari 23 Oktober 2023 hingga 19 November 2023.

Aktivitas karantina akan diisi dengan berbagai kegiatan bermanfaat, antara lain vocal coaching, character development, YouTube workshop, photoshoot, dan lainnya.

Trending Star Live Show akan ditayangkan eksklusif melalui YouTube Channel HITS Records.

Khusus warga Kota Yogyakarta, segera daftarkan dirimu sekarang juga dan bersiaplah untuk menjadi bintang baru yang populer melalui Trending Star! The Search for the Next Star!

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website resmi Trending Star di https://starhits.id/trendingstar/.