JAKARTA - Nabila dan Salma menjadi dua kontestan yang berhasil menyentuh babak Grand Final Indonesian Idol 2023. Pada malam Result and Reunion ini, untuk terakhir kalinya mereka berdua berusaha sekuat tenaga mencuri hati juri serta permira demi bisa menyandang gelar juara.

Sesuai namanya ‘Result and Reunion’ kontestan Indonesian Idol Season XII yang telah gugur lebih dulu kembali dipersatukan dalam satu panggung. Beberapa kali Salma dan Nabilah pun berkolaborasi bersama mereka membawakan lagu-lagu penuh harmoni.

BACA JUGA:

Salma dan Nabila Buka Panggung Final Indonesian Idol 2023 dengan Lagu Bahasa Daerah

Baik Salma maupun Nabila juga menunjukan perform solo dan berhasil membuat takjub para juri lewat suara khas masing-masing. Salma melantunkan lagu Just The Way You Are, sementara Nabila memilih lagu Here’s Your Perfect.

Keduanya sama sekali tak ada yang mengecewakan juri. Anang Hermansyah, BCL, Judika, David Bayu, dan Rossa justru terpanah bukan main karena mereka begitu konsisten tampil memukau di atas panggung Indonesian Idol Season 2023.

“Selamat untuk.... The winner is Salma ” kata Boy William, Senin (22/5/2023).

Selamat untuk Salma yang bisa bernafas lega setelah sukses merebut gelar juara. Seketika Salma menangis penuh haru dan memeluk erat Nabila

“Terimakasih, support kalian luar biasa, energi kalian luar biasa, semoga tahun depan bisa melahirkan idol baru, bisa membuktikan idol ajang terbaik bagi musisi Indonesia” ujar Salma.

BACA JUGA:

Follow Berita Okezone di Google News

Sebagai pemenang Salma berhak membawa pulang mobil dan uang sebesar Rp 150 juta. Sedangkan runner up, Nabila mendapat hadiah berupa uang Rp 100 juta dan satu unit mobil.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.