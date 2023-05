JAKARTA - Selebgram sekaligus konten kreator, Sisca Kohl, saat ini tengah mengandung calon buah hatinya yang pertama. Usai menikah dengan Jess No Limit pada 10 Oktober 2022 lalu, pasangan ini pun akhirnya mengumumkan kabar bahagia kehamilan mereka di awal Mei 2023 kemarin.

Baru-baru ini, pasangan tersebut bahkan mengunggah sebuah video di YouTube yang berisi perjalanan mereka dari Jakarta menuju Singapura. Bukan untuk berlibur, akan tetapi untuk melakukan check up kandungan di salah satu rumah sakit di Singapura.

Dalam video tersebut, terlihat Jess dan Sisca tengah berada di dalam pesawat. Menariknya, mereka bahkan sampai mengambil penerbangan paling pagi menuju Singapura lantaran ingin melihat kondisi dari calon anak mereka.

"Jadi kita sekarang lagi di pesawat, kita lagi mau check up baby no limit. Ayang sudah siap ketemu baby Noli lagi?," tanya Jess pada istrinya.

"Sudah," jawab Sisca.

"By the way kita ini flight-nya pagi banget, makanya masih gelap banget kan sekarang," jelas Jess.

"Jam 5 pagi," sahut Sisca Kohl.

Sementara itu, pasangan ini mengaku jika mereka akan menjalani pemeriksaan kedua untuk melihat bagaimana kondisi bayi dalam kandungan.

Sesampainya di Singapura, pasangan ini pun langsung meminta check in hotel terlebih dahulu untuk beristirahat sejenak, sebelum akhirnya berangkat menuju ke rumah sakit. Bahkan Jess mengaku mendadak melakukan check in di hotel pertama sebelum nantinya pindah, lantaran istrinya terlihat kelelahan setelah mendarat di Singapura.

"Sebenarnya hotel kita check in-nya masih beberapa jam lagi, tapi kita check in duluan, kita nginap di sini dulu sebentar, cuma empat jam. Jadi ruangannya itu ada pintu masuk, terus di situ ada meja kerja, ada TV. Nah kalau di sini itu kita bisa lihat jalan raya pemandangannya," beber Jess sabil memperlihatkan kondisi kamarnya.

"By the way kita ranjangnya dapatnya yang twin bed karena memang ranjangnya yang digabung itu lagi habis, karena kita pesannya dadakan. Jadi ternyata harganya yang benar itu ini guys, US237,6," ungkapnya melanjutkan. Usai 4 jam beristirahat, Jess pun mengajak Sisca untuk pindah ke hotel berikutnya. Sebab, hotel kedua mereka memiliki lokasi yang lebih dekat dengan rumah sakit, tempatnya akan memeriksakan calon buah hati.

