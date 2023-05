PARIS - Jennie BLACKPINK dengan Kim Tae-hyung alias V BTS mendadak viral di jagat maya. Pasalnya, mereka kembali kedapatan berduaan bareng di sebuah pantai di Paris, Prancis, Rabu, (17/5/2023).

Sebelumnya, pada September 2022 lalu, rumor kedekatan antara Jennie BLACKPINK dan V BTS sempat menyeruak dan membuat para penggemar mereka heboh.

Momen kedekatan antara keduanya pun kembali viral dan membuat para penggemar tak kalah heboh. Bahkan, nama Jennie BLACKPINK dan V BTS menjadi trending topic di sosial media Twitter pada Kamis pagi, (18/5/2023).

Banyak netizen yang mengunggah potret dan video kebersamaan Jennie dan V saat sedang berjalan-jalan di tepi pantai sambil bergandengan tangan. Terlihat juga manager mereka yang turut mengawasi dari belakang.

Dalam unggahan-unggahan tersebut, Jennie terlihat mengenakan crewneck putih Tulane terlihat menggerai rambutnya. Dia mengenakan bucket hat rajut warna senada.

Sementara untuk bagian bawah, pemilik nama Kim Jennie itu terlihat mengenakan celana navy jeans yang dipadukan dengan sneaker putih.

Sementara itu, V BTS terlihat mengenakan denim jeans dan sneakers putih dengan atasan bomber jacket warna cokelat dengan detail garis di bagian punggung. Sedangkan untuk topi, pelantun “Christmast Tree” itu memilih mengenakan trapper.

Mereka asyik berjalan di tepian pantai Paris dengan bergandeng tangan sambil mengayunkannya. Para manajernya diketahui bersama mereka tetapi hanya mengawasi dari kejauhan.

Para penggemar yang kembali heboh melihat kebersamaan Jennie dan V BTS itu lantas memberikan doa yang terbaik untuk mereka berdua. Banyak dari mereka yang memberi restu jika memang Jennie dan V BTS resmi berpacaran. Namun tak sedikit juga dari penggemar V BTS yang dibuat patah hati.

“Maaf ya aku bukan sebagai kaum Denial, WE LOVE YOU TAEHYUNG PLEASE JAGAIN PRINCESS JENNIE KITA YAA! aaa rasanya mau nangis ikut seneng kalo akhirnya kalian beneran go public btw Bighit Music sama YG kalian beneran belum mau konfirmasi kalo hubungan mereka itu nyata,” ujar akun Twitter @ha******.

“Ak hanya bisa menunggu confirm dr masing" agensi, klo bener yowes nda papa, cuma patih hati dikit, yang penting taehyung bahagia, Jennie bahagia, WE LOVE YOU TAEHYUNG,” ujar akun @xxt*****z

“Ya emang V - Jennie tuh reaaalll tapi fansnya aja yg ga terima. Padahal mereka lagi pada jatuh cinta begini. We Love You Jennie. We Love You Taehyung,” ujar @si*****

“Ya kalo mereka beneran gapapa, toh yg bahagia mereka juga, sebagai fans cuma bisa support,tapi gue mau Kim Taehyung yg ngomong sendiri kalo ini tuh beneran. gemeshhh juga liatnya,” ujar @jo******.

“Kaget mau gak percaya tapi keknya ini beneran Kim Taehyung sama mba Jennie.

Nyesek pasti ada, tapi gue sbg fans cuma bisa support berharap Taehyung bahagia dan yg terbaik untuk hubungan mereka,” ujar @hil*******

Sebagaimana diketahui, pada September tahun lalu, rumor Jennie BLACKPINK dan V BTS berkencan sempat menyeruak. Meski tidak dibantah, tetapi berita itu akhirnya meredam.

Saat itu, berbagai foto kencan Kim Taehyung -nama asli V BTS- dan Jennie yang berada di Pulau Jeju tersebar. Foto lain menunjukkan keduanya berada di lift maupun mobil yang sama.

Kini, saat para penggemar mengamati aktivitas member BLACKPINK usai konser di Singapura, di mana Jisoo pulang ke Korea Selatan, Lisa menghadiri event BVLGARI, dan Rosé datang ke Cannes festival, Jennie justru terpantau sedang berkencan.*