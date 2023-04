JAKARTA - Kiky Saputri beberapa waktu lalu sempat dihujat netizen lantaran mengomentari penampilan Jennie BLACKPINK saat konser di Indonesia. Baru-baru ini, istri dari M Khairi ini kembali menuliskan pendapatnya terkait penampilan Jennie sebagai Headliner di Coachella Valley Music and Arts Festival 2023, Sabtu, 15 April 2023 waktu setempat.

Dalam unggahannya, bintang Imperfect ini tampak membalas sindiran netizen soal penampilan Jennie BLACKPINK tersebut. Pasalnya, netizen itu tampaknya masih mengingat celotehan Kiky Saputri yang menilai Jennie tidak terlihat semangat saat konser di Jakarta pada 11 dan 12 Maret 2023 lalu.

Lewat unggahannya, Kiky membagikan ulang video unggahan netizen dengan akun @9904.22 saat Jennie tampil membawakan lagu solonya, You & Me. Dalam video tersebut, Jennie bahkan terlihat begitu energik saat tampil di hadapan ribuan penonton di Empire Polo Club di Indio, California.

"Noh, yang katanya kemarin kayak bocah suruh ngaji nggak mau," tulis netizen tersebut sambil menandai akun Instagram Jennie BLACKPINK.

Mendapatkan sindiran dari netizen, Kiky pun sontak membalasnya dengan santai. Ia bahkan berharap jika kelak Jennie bisa semangat seperti penampilannya di Coachella ketika tampil di Indonesia.

"Semoga kalau di Indo Teh Jennie sesemangat ini ya," kata Kiky Saputri.

Sementara itu, ketiga member BLACKPINK lainnya seperti Rose, Jisoo dan Lisa juga sempat tampil dengan membawakan lagu solo mereka. Bahkan Rose sempat tampil dengan membawakan dua lagu hitsnya Gone dan On The Ground, Lisa menyanyikan single MONEY, sedangkan Jisoo secara langsung membawakan Flower.