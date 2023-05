NEW YORK - Song Hye Kyo dan Jennie BLACKPINK tampak menghadiri Met Gala 2023 yang mengusung tema ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’, di New York, Amerika Serikat, pada 1 Mei 2023 waktu setempat.

Berada di tempat yang sama, kedua artis ternama Korea Selatan ini tak menyia-nyiakan kesempatan untuk berfoto bersama. Song Hye Kyo memamerkan senyum manisnya, sementara Jennie menatap kamera dengan ekspresi percaya diri.

Foto selfie yang diunggah staf CHANEL di Instagram sebelum karpet merah kemudian viral dan menjadi buah bibir warganet. “Gila! Song Hye Kyo dan Jennie dalam satu frame,” kicau seorang warganet di Twitter, pada 2 Mei 2023.

Jennie BLACKPINK hadir di Met Gala 2023 dalam balutan dress mini vintage bernuansa hitam dan putih dari Chanel. Sementara Song Hye Kyo mengenakan gaun satin berwarna pink rancangan Fendi.

Tak hanya bersama Jennie, aktris The Glory itu juga terlihat berfoto bersama Michelle Yeoh si pemenang trofi Aktris Terbaik Oscar 2023. Meski foto tersebut terlihat sedikit blur, namun fans tetap memuji kecantikan kedua artis Asia itu.

“Blur saja Song Hye Kyo tetap terlihat cantik,” ujar seorang warganet. Lainnya menambahkan, “Song Hye Kyo selfie dengan perempuan luar biasa!”*

