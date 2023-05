JAKARTA – Anda tentu tak asing dengan program Takeshi’s Castle Indonesia yang merupakan spin-off dari game show Takeshi’s Castle atau Benteng Takeshi. Program asal Jepang itu sempat begitu populer saat tayang pada 1986.

Program Takeshi’s Castle Indonesia menampilkan Kenta Yamaguchi (Raja Takeshi), Farid Aja (asisten Raja Takeshi), Fero Walandouw (Kapten), Desy Genoveva (Wakil Kapten), Lee Jeong Hoon (Reporter), serta Mat Drajat dan Tyson Lynch sebagai Algojo.

Tayang di GTV, game show ini menampilkan berbagai permainan seru, dari Star Bowling, Slippery Wall, Stepping Stone, Now You See Me, Devil Domains, Flying Mushroom, The Great Hunter, Man Eating Hole, Gibraltar, Beach Boys & Girls, dan Cart Battle.

Game show ini terkenal dengan permainan menantang namun penuh komedi. Para peserta harus melalui berbagai rintangan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan untuk mendapatkan hadiah.

Menariknya, program Takeshi’s Castle Indonesia juga disiarkan di Jerman melalui Comedy Central Deutschland. Acara tersebut dipandu oleh komedian asal Jerman, Maxi Gstettenbauer dan ditampilkan dengan Bahasa Jerman.

BACA JUGA: Segini Bayaran Ari Lasso jadi Vokalis Dewa 19

Program Takeshi’s Castle Indonesia tayang di GTV dan bisa Anda tonton melalui Vision+, pada 17 Mei 2023, pukul 16.30 WIB. Berbagai konten menarik Vision+ lainnya bisa Anda dapatkan dengan berlangganan paket Premium.

Paket berlangganan Vision+ Premium menawarkan berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Follow Berita Okezone di Google News

Bagi penggemar olahraga Vision+ menawarkan paket berlangganan Premium with Sports yang memberikan tambahan channel olahraga terlengkap. Aplikasi ini bisa Anda unduh di Play Store dan App Store di sini atau dengan mengakses laman www.visionplus.id. Sementara untuk informasi terupdate dari Vision+ dapat diikuti melalui akun media sosial @visionplusid di Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Atau hubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.