JAKARTA - Rumah tangga Dahlia Poland dan Fandy Christian sedang tidak baik-baik saja. Sang aktor diduga berselingkuh setelah Dahlia membongkar bukti chat mesranya dengan perempuan lain.

Dilihat pada Senin (15/5/2023), Dahlia Poland terlihat sudah tidak mengikuti akun Instagram Fandy Christian. Sementara, akun milik Dahlia masih terpampang di daftar following Fandy.

Ibu tiga anak itu sempat mengunggah Insta Story lagi, menegaskan bahwa aksinya membongkar chat mesra yang diduga Fandy dan perempuan lain itu bukan sekadar gimmick atau pengaturan untuk sensasi belaka.

"โ€œYang bilang gimmick-gimmick buat naikin rating,โ€ ujar Dahlia disertai emoji tertawa, dalam unggahan di akun Instagramnya, @dahliachr, Senin, (15/5/2023).

โ€œYang tau aku dari lama pasti tau aku orangnya kaya apa,โ€ imbuhnya.

Ketika dugaan perselingkuhan ini menyeruak, Fandy Christian belum memberikan keterangan apapun. Ia hanya terlihat mengunggah foto hitam putih bersama Dahlia di Insta Story tanpa dilengkapi keterangan.

Sebelumnya, Dahlia mengungkap isi chat dalam ponsel diduga milik Fandy. Terlihat ada percakapan mesra dengan seorang perempuan yang disapa 'Cha'.

"Morning baby, maaf aku baru kebangun jam 10an aku nyampe. Happy good day baby, see you," isi chat yang diduga dikirim Fandy.

"Hey morning. It's okay. Have a great day my weekdays, see you. Today's gonna be a happy day semangat," balas seseorang yang diduga perempuan lain.

Dahlia seolah menyindir isi percakapan itu. Dimana orang tersebut menyebut suaminya 'my weekdays'.

"My weekdays ceunah soalnya minggu libur. Amazing sekali kalian," tulis Dahlia, melengkapi unggahannya.