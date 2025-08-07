Bukan Perselingkuhan, Ini Alasan Dahlia Poland Ceraikan Fandy Christian

JAKARTA - Dahlia Poland akhirnya buka suara terkait gugatan cerai yang dilayangkannya atas Fandy Christian di Pengadilan Agama Badung, Bali, pada 30 Juni 2025.

Dalam sebuah wawancara, aktris 28 tahun itu mengaku, sudah mempertimbangkan dengan sangat matang keputusannya untuk bercerai. Dia pun membantah keputusannya itu dipicu perselingkuhan sang suami.

"Tidak ada kaitannya dengan masalah lama (perselingkuhan). Saya klarifikasi karena banyak pihak yang menggiring opini ke arah sana," ujarnya dikutip dari YouTube Mantra News, Kamis (7/8/2025).

Dahlia Poland menegaskan, alasannya memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga yang telah berjalan selama 10 tahun itu karena sudah tidak ada lagi kecocokan.

Bukan Perselingkuhan, Ini Alasan Dahlia Poland Ceraikan Fandy Christian. (Foto: Instagram/@fandych)

"Kalau tidak cocok ya jalan terbaik adalah berpisah," kata ibu tiga anak tersebut menambahkan.

Dahlia Poland mengungkapkan, sebenarnya rumah tangga yang dijalaninya bersama Fandy Christian itu sudah terasa ada permasalah sejak awal menikah.

Namun dia dan sang suami masih berusaha untuk mencari jalan tengah demi mempertahankan pernikahan mereka yang telah dikaruniai tiga orang anak.

"Tapi ternyata, jalan tengah itu tidak pernaha da untuk kami berdua. Visi dan pemikiran kami terlalu berbeda satu sama lain," tuturnya.