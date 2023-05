JAKARTA - Dahlia Poland menjadi sorotan warganet. Ia mendadak mengunggah isi chat mesra yang diduga Fandy Christian dan perempuan lain.

"Morning baby, maaf aku baru kebangun jam 10an aku nyampe. Happy good day baby, see you," isi chat yang diduga dikirim Fandy.

"Hey morning. It's okay. Have a great day my weekdays, see you. Today's gonna be a happy day semangat," balas seseorang yang diduga perempuan lain.

Dahlia seolah menyindir isi percakapan itu. Dimana orang tersebut menyebut suaminya 'my weekdays'.

"My weekdays ceunah soalnya minggu libur. Amazing sekali kalian," tulis Dahlia.

Namun Insta Story itu sudah tak terlihat di akun ibu tiga anak tersebut. Akun Instagram @lambe_turah kemudian membagikan ulang unggahan sang aktris.

Unggahan tersebut menuai beragam komentar netizen. Beberapa di antaranya kaget karena belakangan isu beberapa artis pria berselingkuh sedang berseliweran. Ditambah lagi, selama ini Fandy dikenal sebagai artis yang sangat menyayangi istri dan keluarga. "Belum kelar urusan Virgoun dan CS, muncul ini lagi. Capek banget kami jadi netizen. Kuatkan kami Tuhan," komentar netizen. "Lagi musim selingkuh kayaknya ya," komentar netizen. "Yang keliatannya family man ternyata enggak family family amat," komentar netizen lainnya

